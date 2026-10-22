Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Eyüpspor ile Kasımpaşa, 24 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Esenyurt Necmi Kadıoğlu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 19 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 7. sırada.
Eyüpspor, son 5 maçında mağlubiyet aldı.
Eyüpspor, son 5 mücadelesinde yaşadığı mağlubiyetlerle zorluk yaşıyor ve sadece 2 gol atarak 19 gol yedi. Düşük performansları ile 18. sırada yer alan Eyüpspor, bu maçı kazanmak zorunda. Kasımpaşa ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7. sırada bulunmaktadır ve 9 gol atmışken 7 gol yemiştir. Ekibin ofansif etkisi, başarı için belirleyici olabilir.
Eyüpspor kadrosunda Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Yusuf Barası (Şüpheli) yer almıyor.
Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Mortadha Ben Ouanes (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Jakob Jessen (Sakat) yer almıyor.
Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 1, Kasımpaşa 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Eyüpspor 2, Kasımpaşa 6 gol attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum