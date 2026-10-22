Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Eyüpspor Cumartesi 13:30 Kasımpaşa

Eyüpspor ile Kasımpaşa, 24 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Esenyurt Necmi Kadıoğlu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Lig Durumu Eyüpspor 18. Trendyol Süper Lig O 8 G 1 B 0 M 7 P 3 2 Attığı Gol 22 Yediği Gol -20 Averaj Kasımpaşa 7. Trendyol Süper Lig O 8 G 3 B 4 M 1 P 13 12 Attığı Gol 9 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Eyüpspor 2 / 22 Kasımpaşa 12 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı E Eyüpspor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 0 / 3 Gol 2 – 8 K Kasımpaşa Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 5 – 5

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 19 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Eyüpspor M M M M M tüm kulvarlar Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M Kasımpaşa G M B G B tüm kulvarlar Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Eyüpspor, son 5 maçında mağlubiyet aldı.

Maç öncesi değerlendirme

Eyüpspor, son 5 mücadelesinde yaşadığı mağlubiyetlerle zorluk yaşıyor ve sadece 2 gol atarak 19 gol yedi. Düşük performansları ile 18. sırada yer alan Eyüpspor, bu maçı kazanmak zorunda. Kasımpaşa ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7. sırada bulunmaktadır ve 9 gol atmışken 7 gol yemiştir. Ekibin ofansif etkisi, başarı için belirleyici olabilir.

Eksik Oyuncular Eyüpspor 2 eksik Ahmed Abdullahi Yusuf Barası Kasımpaşa 5 eksik Kamil Ahmet Çörekçi Godfried Frimpong Mortadha Ben Ouanes Fousseni Diabate Jakob Jessen

Eyüpspor kadrosunda Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Yusuf Barası (Şüpheli) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Mortadha Ben Ouanes (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Jakob Jessen (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Adrian Benedyczak Kasımpaşa 5 Gol 3 Asist Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist Claudio Winck Kasımpaşa 1 Gol 2 Asist Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist

Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.

İkili Rekabet 1 Eyüpspor 0 Beraberlik 3 Kasımpaşa Kasımpaşa 1-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 2-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 0-3 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 2-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 1, Kasımpaşa 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Eyüpspor 2, Kasımpaşa 6 gol attı.