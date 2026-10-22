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Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Eyüpspor, 24 Ekim 2026'da Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bu zorlu mücadelede iki takımın son durumu dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Eyüpspor - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Eyüpspor
Cumartesi 13:30
24.10.2026
Kasımpaşa
Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Yayın: beIN Sports

Eyüpspor ile Kasımpaşa, 24 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Esenyurt Necmi Kadıoğlu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Lig Durumu

Eyüpspor

18. Trendyol Süper Lig
O
8
G
1
B
0
M
7
P
3
2
Attığı Gol
22
Yediği Gol
-20
Averaj

Kasımpaşa

7. Trendyol Süper Lig
O
8
G
3
B
4
M
1
P
13
12
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Eyüpspor 2 / 22
Kasımpaşa 12 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Eyüpspor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 0 / 3
Gol
2 – 8
Kasımpaşa Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
5 – 5

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 19 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Eyüpspor M M M M M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
Kasımpaşa G M B G B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
  • 13.09.2026 Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Eyüpspor, son 5 maçında mağlubiyet aldı.

Maç öncesi değerlendirme

Eyüpspor, son 5 mücadelesinde yaşadığı mağlubiyetlerle zorluk yaşıyor ve sadece 2 gol atarak 19 gol yedi. Düşük performansları ile 18. sırada yer alan Eyüpspor, bu maçı kazanmak zorunda. Kasımpaşa ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7. sırada bulunmaktadır ve 9 gol atmışken 7 gol yemiştir. Ekibin ofansif etkisi, başarı için belirleyici olabilir.

Eksik Oyuncular

Eyüpspor

2 eksik
Ahmed Abdullahi Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Yusuf Barası Şüpheli

Kasımpaşa

5 eksik
Kamil Ahmet Çörekçi Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Godfried Frimpong Sakat Arka Adalesinden Sakat
Mortadha Ben Ouanes Sakat
Fousseni Diabate Sakat
Jakob Jessen Sakat

Eyüpspor kadrosunda Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Yusuf Barası (Şüpheli) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Mortadha Ben Ouanes (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Jakob Jessen (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Zak Jules Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist
Ahmed Abdullahi Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist
Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Adrian Benedyczak Adrian Benedyczak Kasımpaşa 5 Gol 3 Asist
Adam Arous Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist
Claudio Winck Claudio Winck Kasımpaşa 1 Gol 2 Asist
Güven Yalçın Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist

Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.

İkili Rekabet
1 Eyüpspor
0 Beraberlik
3 Kasımpaşa
  • 15.03.2026 Kasımpaşa 1-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig
  • 20.10.2025 ikas Eyüpspor 2-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 10.05.2025 ikas Eyüpspor 0-3 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 13.12.2024 Kasımpaşa 2-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 1, Kasımpaşa 3 galibiyet aldı. Bu maçlarda Eyüpspor 2, Kasımpaşa 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Eyüpspor - Kasımpaşa maçı ne zaman?

24 Ekim 2026 tarihinde.

Eyüpspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

13:30'da.

Eyüpspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Eyüpspor - Kasımpaşa maçında hangi oyuncular eksik?

Eyüpspor'da Ahmed Abdullahi ve Yusuf Barası; Kasımpaşa'da Kamil Ahmet Çörekçi, Godfried Frimpong, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate ve Jakob Jessen olduğu belirtiliyor.

Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın ligde kaç puanı var?

Eyüpspor'un 3, Kasımpaşa'nın 13 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Eyüpspor
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