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  4. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray'ın genç yıldızına kafayı taktı! Başarılı hoca Sarı-Kırmızılılar'ın genç ismi Metehan Baltacı'yı tekrar istiyor

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray'ın genç yıldızına kafayı taktı! Başarılı hoca Sarı-Kırmızılılar'ın genç ismi Metehan Baltacı'yı tekrar istiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 15:14
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve Eyüpspor'un başında başarıdan başarıya koşan Arda Turan Sarı-Kırmızılılar'ın genç ismine kafayı takmış durumda. İşte detaylar...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray'ın genç yıldızına kafayı taktı! Başarılı hoca Sarı-Kırmızılılar'ın genç ismi Metehan Baltacı'yı tekrar istiyor
Metehan Baltacı

Metehan Baltacı

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor lige 2 galibiyet 1 beraberlikle başlarken, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

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Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GEÇEN SEZON DA KİRALANMIŞTI

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Eyüpspor, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da Galatasaray'dan kiralamıştı. Metehan Baltacı, geçen sezon Arda Turan'ın ekibinde 29 maçta süre bulmuş ve 2 asist yapmıştı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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