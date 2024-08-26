Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan Galatasaray'ın genç yıldızına kafayı taktı! Başarılı hoca Sarı-Kırmızılılar'ın genç ismi Metehan Baltacı'yı tekrar istiyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor lige 2 galibiyet 1 beraberlikle başlarken, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GEÇEN SEZON DA KİRALANMIŞTI

Eyüpspor, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon da Galatasaray'dan kiralamıştı. Metehan Baltacı, geçen sezon Arda Turan'ın ekibinde 29 maçta süre bulmuş ve 2 asist yapmıştı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.