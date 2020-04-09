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Eyüpsultan Belediyesinden çocuklar için masal saati

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, günlük rutin olarak gerçekleştirilen hizmetlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden her gün farklı bir canlı yayın yaparak, vatandaşlara hem bilgi verip hem de merak ettikleri konularda destek oluyor.

Eyüpsultan Belediyesinden çocuklar için masal saati

Eyüpsultan Belediyesi, günlük rutin olarak gerçekleştirilen hizmetlerin yanı sıra sosyal medya üzerinden her gün farklı bir canlı yayın yaparak, vatandaşlara hem bilgi verip hem de merak ettikleri konularda destek oluyor. Bu kapsamda çocuklar için de Masal Saati programı düzenleniyor.
Sosyal medyada diyetisyen ve psikolog canlı yayınlarında vatandaşlara sağlıklı yaşam konularında bilgiler veren, onların merak ettikleri soruları cevaplandıran Eyüpsultan Belediyesi, çocukları da unutmadı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan Masal Saati programı, çocukların buluşma noktası oldu. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden, Hasan Hüseyin Karabağ’ın anlatımıyla, canlı olarak yayınlanan “Masal Saati” programı büyük ilgi gördü.
Çocukların hayal dünyasını ve kelime hazinesini geliştiren, onlara okuma, anlatma alışkanlığı ve kitap sevgisi kazandıran, programı küçükler kadar büyükler de keyifle izledi. Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınların devam edeceği bildirildi.

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