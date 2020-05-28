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Eyüpsultan Camii cuma namazına hazır

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.05.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs dolayısı ile toplu halde namaz kılınmasına kapalı olan Eyüpsultan Camii ve meydanı yarın kılınacak cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.Korona virüs (Covid- 19) salgınının Türkiye’de yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart’tan itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Yeni tip korona virüs dolayısı ile toplu halde namaz kılınmasına kapalı olan Eyüpsultan Camii ve meydanı yarın kılınacak cuma namazı öncesinde dezenfekte edildi.
Korona virüs (Covid- 19) salgınının Türkiye’de yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart’tan itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınması, normalleşme süreci kapsamında bilim kurulunun tavsiye kararları kapsamında camilerin kısmen ibadete açılması kararlaştırıldı.
Tüm dünyada etkili olan Korona virüs dolayısıyla ibadete ara verilen camiler, yarın Cuma namazı ile birlikte kısmen ibadete açılıyor. Eyüpsultan’da bu konuda hazırlıklar sürerken; camilerde öğle, ikindi ve Cuma namazları açıklanan tedbirlere uyularak kılınabilecek. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, Eyüpsultan Camii’nde Eyüpsultan Meydan’da ve ilçede bahçesinde cuma namazı kılınacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Cuma namazının kılınacağı Eyüpsultan Meydanı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köpüklü sularla yıkanırken dezenfeksiyon ekibi ise ilaçlama çalışması yaptı. Eyüpsultan Camii’nin içinde de detaylı bir temizlik çalışması yapılıp dezenfekte edildi. Ayrıca sosyal mesafenin tam olarak sağlanabilmesi için meydanda bulunan banklar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Eyüpsultan Camii’nin yanı sıra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan camilerin bahçelerinde ve içlerinde dezenfeksiyon işlemi yaptılar.

Camilerimiz cemaatine kavuşuyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için “Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.
Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı. Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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