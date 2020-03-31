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Eyüpsultan Devlet Hastanesi temizliği için özel ekip görevlendirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel kurulan dezenfeksiyon ekibi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanenin önü, yıkama ve süpürge araçlarıyla özel solüsyonlarla ve tazyikli suyla temizlenerek, dezenfekte edildi.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel kurulan dezenfeksiyon ekibi, Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hastanenin önü, yıkama ve süpürge araçlarıyla özel solüsyonlarla ve tazyikli suyla temizlenerek, dezenfekte edildi. Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 10 personel hastanede temizlik yapmak üzere görevlendirildi. Hastanede görev yapacak olan personel, hastane koridor ve girişlerinde, klinikler, poliklinikler ve hastanenin diğer bölümlerinde rutin olarak temizlik çalışması yapacak. Hastanenin hijyen ve özel koruma gerektirecek bölümlerinde temizlik yapacak personel, hastane şartlarına uygun ekipmanlarla her türlü güvenlik önlemi alınarak çalışmalarını gerçekleştirecek.

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