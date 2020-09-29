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Eyüpsultan Mahallelerinde ‘Temizlik ve Dezenfeksiyon’ çalışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Muhtarlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalarda ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılıyor.Çalışmalarda caddeler, sokaklar, parklar, iş yerleri ve bina girişlerine kadar temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Muhtarlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalarda ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılıyor.
Çalışmalarda caddeler, sokaklar, parklar, iş yerleri ve bina girişlerine kadar temizlenerek dezenfekte ediliyor. Çalışmalar bugün Nişanca Mahallesi ve Defterdar Mahallesi’nde devam etti.
Otakçılar Caddesi’nde başlayan çalışmalarda, cadde ve sokaklar süpürüldü, tazyikli suyla yıkandı. Ayrıca iş yerleri, bina girişleri, apartmanların içleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, posta kutuları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından yıkanarak dezenfekte edildi. Rutin olarak her gün farklı bir mahallede yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.
Eyüpsultan Belediyesinin başlattığı temizlik seferberliğinden memnun kalan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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