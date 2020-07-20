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Eyüpsultan Meydanı’nda yeni düzenleme

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli eserlerinden Eyüp Sultan Camii Meydanı ve çevresinde yeni bir düzenleme çalışması başlattı.Sadece İstanbul’un değil tüm İslam aleminin buluşma noktası olan, her yıl yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Eyüpsultan Camii Meydanı’nda bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılarak meydan düzenlemesi yapılıyor.

Eyüpsultan Meydanı’nda yeni düzenleme

Eyüpsultan Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli eserlerinden Eyüp Sultan Camii Meydanı ve çevresinde yeni bir düzenleme çalışması başlattı.
Sadece İstanbul’un değil tüm İslam aleminin buluşma noktası olan, her yıl yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Eyüpsultan Camii Meydanı’nda bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılarak meydan düzenlemesi yapılıyor. Planlanan yapılar yeni yerlerinde tarihi dokuya uygun olacak şekilde yapılmaya başlandı.
Eyüpsultan Belediyesi ekipleri bugün meydanda bulunan büfeler, zabıta şefliği kulübesi, temizlik şefliği kulübesi ve televizyon kanallarının belirli günlerde canlı yayın yaptıkları terası kaldırdılar. Buradaki alanda peyzaj çalışması yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında devam eden çalışmalarda, tarihi eserlerin önünü kapatan düzensiz dükkanlar kaldırılıp bir alana toplandı. Çalışmalar tamamlandığında Eyüpsultan Camii Meydanı daha estetik bir hale gelecek.
Proje uygulamasında her biri 4 metrekareden oluşan toplam 18 dükkan yer alacak. İşletmelerin daha iyi hizmet sunabileceği, vatandaşın ve turistlerin daha sağlıklı hizmet alacağı yapılar hizmete açılacak.

Eyüpsultan Meydanı’nda yeni düzenleme

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