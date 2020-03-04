YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan’a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor

Eyüpsultan’a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Meydanı’na engelli vatandaşların, ziyaretlerini ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri adına, “Akülü Sandalye Şarj İstasyonu” kuruldu.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul’un dört bir yanından Eyüpsultan’ı ziyarete gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanabilmesi için hizmetlerine devam ediyor.

Eyüpsultan Meydanı’na engelli vatandaşların, ziyaretlerini ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri adına, “Akülü Sandalye Şarj İstasyonu” kuruldu.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul’un dört bir yanından Eyüpsultan’ı ziyarete gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanabilmesi için hizmetlerine devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından uygulamaya konan proje ile artık Eyüpsultan’ı ziyarete gelen engelli vatandaşlar akülü sandalyelerini şarj etme konusunda sıkıntı yaşamadan diledikleri kadar dolaşabilecekler. Proje kapsamında yakın zamanda Göktürk ve Rami’ye de Akülü Sandalye Şarj İstasyonları kurularak, akülü sandalye kullanan engelli vatandaşların hizmetine sunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.