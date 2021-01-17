Eyüpsultan’a gençlik kampı ve plaj geliyor

“Eyüpsultan Gündemi” programına katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçenin Karadeniz sahilinde bulunan Çiftalan Mahallesi’nde inşaatına başlanan plaj ve Gençlik Kampı projeleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programına katıldı. İlgili birim müdürlerinin de katıldığı programda hazırlanan yeni projeler ve çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Başkan Köken, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı. Başkan Deniz Köken, programda ilçenin Karadeniz sahilinde bulunan Çiftalan Mahallesi’nde inşaatına başlanan plaj ve Gençlik Kampı projeleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

"Bizim ilçe olarak Karadeniz’e sahilimiz var ama ne ilçemizin haberi var ne de İstanbul’un haberi var. Oranın bir bölümünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldık. Şu anda oradaki bir koyu plaj ve kamp merkezi yaparak, hem gençlerimizin hem Eyüpsultanlı hanımefendilerin hizmetine sunacağız" diyen Deniz Köken, "Burada doğal olarak bir oluşum vardı. Biz orada denizi biraz daha içeri çekerek denizden havuz oluşturduk. Bu alanda arkada sosyal tesis olacak, yan tarafta da gençler için kamp merkezi olacak. Tamamen doğal bir mekan, biz orayı kullanılabilir ve risksiz alan haline getireceğiz” diye konuştu.

“Gençleri kamp yaptırırken arada ailelerle de buluşturacağız" diyerek müjdeyi veren Başkan Köken, "Anne ile kızı alacağız, baba ile oğlu alacağız. Engelli çocuklarımızı aileleri ile beraber ağırlayacağız. Bu önümüzdeki yaza ancak plaj bölümü, küçük bir sosyal tesis ve giyinme kabinleri yetişir. Bir daha ki seneye de kamp merkezimiz hazır hale gelir inşallah” dedi.