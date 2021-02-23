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Eyüpsultan’da kar yağışı sonrası asfalt onarım çalışması başladı

23.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı sonrası zarar gören cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmasına başladı.Eyüpsultan Belediyesi’nin cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama çalışmaları ilçenin farklı bölgelerinde hız kesmeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı sonrası zarar gören cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmasına başladı.
Eyüpsultan Belediyesi’nin cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama çalışmaları ilçenin farklı bölgelerinde hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu kapsamda İstanbul’da geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı sonrası, kar küreme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle zarar gören cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmasına başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Çırçır, Karadolap, Alibeyköy ve Yeşilpınar mahallelerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerden alınan bilgiye göre ilçe genelinde asfaltlama çalışmaları aralıksız olarak devam edecek.

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