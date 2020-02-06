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Eyüpsultan’da öğrenciler zabıtaya emanet

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkışlarında çocukların evlerine ve servislerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için güvenlik önlemleri alarak, gerektiğinde trafik akışını düzenleyip öğrencilerin yaya geçidinden karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı oluyor.Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkışlarında çocukların evlerine ve servislerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için güvenlik önlemleri alarak, gerektiğinde trafik akışını düzenleyip öğrencilerin yaya geçidinden karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmelerine yardımcı oluyor.
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerdeki okulların öğrenci çıkış saatlerinde yaya geçitlerinden veya kritik kavşaklardan geçişlerinde öğrencilere yardımcı oluyor. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Zabıta timleri şimdilik Halit Derviş İbrahim İlkokulu, Silahtarağa İlköğretim Okulu, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ve Şehit Öğretmenler İlköğretim Okulunda görev yapıyor.
Uygulama, önümüzdeki günlerde ilçedeki diğer okullarda da hayata geçirilecek. Öğrencilerin zabıtaların güvenli ellerinde okula rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayan uygulama, veliler tarafından da beğeni topluyor. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların ikinci dönem açılış gününde de trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı okul önlerinde ve kavşak noktalarında 07.00-09.00 saatleri arasında görev yaptı.

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