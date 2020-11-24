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Eyüpsultan’da riskli yapıların yıkımına başlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.11.2020 18:11 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da Ekim ve Kasım ayları içerisinde 14 adet riskli yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İlçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve Kanunun, yapının tahliyesi ve yıkımına ilişkin vermiş olduğu süreleri dolmuş riskli yapılar hakkında çalışmalara başladı.

Eyüpsultan’da Ekim ve Kasım ayları içerisinde 14 adet riskli yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İlçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve Kanunun, yapının tahliyesi ve yıkımına ilişkin vermiş olduğu süreleri dolmuş riskli yapılar hakkında çalışmalara başladı. Bu kapsamda öncelikle yapıların yasal süreçleri tamamlanmış, tahliye ve yıkıma ilişkin yasal süresi dolmuş yapılarda yaşayan vatandaşlara tebligatlar yapıldı. Eylül ayı içerisinde pilot uygulama belirlenerek ilk yıkım işlemi gerçekleştirilirken, süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturuldu.

14 adet riskli yapının yıkım işlemi yapıldı
Yıkım takvimi doğrultusunda Ekim ve Kasım ayları içerisinde 14 adet riskli yapının yıkım işlemi Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüklerinin ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Riskli yapılar hakkında ekonomik destekler
Mal sahiplerince yapının tahliye edilmesi ve yıkımın gerçekleştirilmesi durumunda aynı kanunun hükümlerince 18 ay boyunca kira yardımı veya kentsel dönüşüm kredisi desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Riskli yapıyı tahliye eden kiracılara ise taşınma bedeli yardımı da yine bakanlıkça yapılıyor.

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