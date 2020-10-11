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Eyüpsultanlı çocuklar “Süper Mario” ile buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocuklar için “Süper Mario” isimli hem eğlenceli hem eğitici bir tiyatro gösterisi sahneledi.Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen Süper Mario isimli oyunda, çocuklarda kontrolsüz şekilde artan teknoloji bağımlılıklarının çözümü nedir, çocuklar teknolojik bağımlılıktan nasıl vazgeçebilir konuları eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocuklar için “Süper Mario” isimli hem eğlenceli hem eğitici bir tiyatro gösterisi sahneledi.
Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen Süper Mario isimli oyunda, çocuklarda kontrolsüz şekilde artan teknoloji bağımlılıklarının çözümü nedir, çocuklar teknolojik bağımlılıktan nasıl vazgeçebilir konuları eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Hayal gücü ve hikaye anlatımının ön plana çıktığı oyunun sonunda ana karakter Kahraman Mario’ya dönüşürken, çocuklar unutamayacakları anlar yaşadı. Covid-19 nedeniyle oyunun sahnelendiği salona veliler alınmadı, yalnızca çocuklar izledi. Ayrıca salonda çocuklar maskelerini çıkarmadan ve birer koltuk boş bırakarak oturdular.

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