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Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, vatandaşlara hijyenik ortam sağlamayı hedefliyor.Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, pandemi sürecinde vatandaşlara hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, vatandaşlara hijyenik ortam sağlamayı hedefliyor.
Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, pandemi sürecinde vatandaşlara hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen korona virüs tedbirleri dikkate alınarak vatandaş sağlığının ön plana çıkarılacağı uygulamalarda çalışmalar son aşamaya getirildi. Vatandaşların ulaşabilecekleri 6 kesim ve 4 satış yerinin belirlenmesinin ardından çalışma yürüten ekipler, hazırlıkları tamamlama aşamasına getirdi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 315 personel bayramın ilk iki günü gün boyu, 3. ve 4. günü ise personelin yarısının izinli olacak şekilde dönüşümlü yapacağı çalışmalarda, 13 traktör, 3 kepçe, 6 adet damperli kamyon, 10 arazör, 2 dezenfekte aracı, irili ufaklı 50 adet çöp aracı ile vatandaşlara hizmet verilecek. Kurban kesen vatandaşların daha rahat ortamda kurbanlarını evlerine götürebilmeleri amacıyla 70 bin poşet dağıtılacak. Sabah namazı sonrası cami çıkışlarında ve kurban kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılacak olan poşetlerle vatandaşların hijyenik ortamda kesilen kurbanları evlerine götürmeleri hedefleniyor. Yine ekipler tarafından belirlenen kesim alanlarına 40 adet kurban askılığı takılacak. Kurban Bayramında ayrıca kesim yerlerinde Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı birer zabıta da görevlendirilecek.

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