YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiye Belediyesi yaşlıları unutmadı

Eyyübiye Belediyesi yaşlıları unutmadı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım Işleri Müdürlüğü, sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı.İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Eyyubiye Belediyesi de seferber oldu.

Eyyübiye Belediyesi yaşlıları unutmadı

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım Işleri Müdürlüğü, sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı.
İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Eyyubiye Belediyesi de seferber oldu. Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılıp, Türkiye’ye de sıçrayan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirlere son olarak 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmalarına sınırlama getirilmesiyle devam etti. Ilçe genelinde hijyen, temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyubiye Belediyesi Sosyal Belediyecilik örneği göstererek, dışarıya çıkamayacak olan kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar ve vatandaşlar için, yardım elini uzattı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşların 444 03 63 numaralı telefon aracılığıyla, dışarıya çıkmalarına sınırlama getirilen ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettilerİstanbullular koronavirüse aldırış etmedi! Sahile akın ettiler
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:37
İkindi
16:04
Akşam
18:45
Yatsı
20:00

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Bekir Doğan Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Günay Eczanesi
Merkez
Harmancı Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.