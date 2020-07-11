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Eyyübiye Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.07.2020 19:15 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan ‘Yol Medeniyettir’ düsturuyla hareket eden Eyyübiye Belediyesi, alt yapısı tamamlanmış alanlarda belirlenen program ve talep doğrultusunda yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması, vatandaşların da takdirini topluyor. Bu kapsamda merkezde 4 farklı ekiple kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile ilçeye yeni yol ağı kazandırma çalışmasını sürdüren ekiplerin son durağı Asya Mahallesi oldu. Mahallede hummalı bir şekilde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren ekipler, mahalle sakinlerinin beğenisi kazanıyor.
Mahallede sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ahmet Çağan ve mahalle sakinleri,” Allah başkanımızdan razı olsun. Mahallemizin yolları bir bir yapılıyor. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür ederiz. Başkanımızın çalışmalarından memnunuz” ifadelerini kullandılar.

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