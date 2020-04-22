Eyyübiye’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda yürütülen temizlik çalışmaları dezenfekte işlemi ile pekiştiriliyor. Deterjanlı ve köpüklü su ile temizlenen sokaklarda da ev kapıları ve her alan dezenfekte ediliyor.

