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Eyyübiye’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.04.2020 12:48 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.Salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda yürütülen temizlik çalışmaları dezenfekte işlemi ile pekiştiriliyor. Deterjanlı ve köpüklü su ile temizlenen sokaklarda da ev kapıları ve her alan dezenfekte ediliyor.

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