Eyyübiye’de geçici hizmet binası faaliyete girdi

Eyyübiye’de dağınık halde olan ve kira problemi yaşanan birimleri tek çatı altında toplayarak, geçici hizmet binasını faaliyete girdi.

Eyyübiye 800 Yataklı Devlet Hastanesinin bitişinde hizmete giren Eyyübiye Belediyesi Geçici Hizmet Binası ile vatandaşlar artık tüm birimleri tek çatı altında görebilecek. Bu tasarruf hamlesi ile belediye bütçesine de büyük katkı sunulacak. Tüm birimlerin taşınma işleminin tamamlandığı Geçici hizmet binasında incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kuş yaptığı açıklamada, "Dağınık olan birimlerimizi tek çatı altında toplayı, tasarruf yaptık. Geçici Hizmet Binamız, Eyyübiye 800 Yataklı Devlet Hastanesinin bitişinde hizmet vermeye başladı. Hayırlı olsun” dedi.

