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Eyyübiye’de korona virüs tedbirleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Eyyübiye’de korona virüs önleme tedbirleri çerçevesinde ilçe genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.Eyyübiye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına sürdürüyor.

Eyyübiye’de korona virüs önleme tedbirleri çerçevesinde ilçe genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına sürdürüyor. Vatandaşların sağlığı ve hijyeni ön planda tutarak çalışma yürüten Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyüp Peygamber Caddesi ve ara sokakları önce köpüklü su sonra deterjanla yıkadı.
İlçe genelinde hummalı bir şekilde sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarından dolayı vatandaşlarda belediye ekiplerine teşekkür etti.

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