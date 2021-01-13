YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Eyyübiyede yarı olimpik havuzda çalışmalar devam ediyor

Eyyübiyede yarı olimpik havuzda çalışmalar devam ediyor

13.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunup, ilgililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunup, ilgililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı işbirliğiyle yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda süren çalışmaları inceledi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ali Çiftçi ve Abdullah Toprak’la birlikte yapım çalışmalarının sürdüğü alana giden Kuş, burada ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alıp, havuz kompleksini gezdi. Muradiye mahallesinde yaklaşık 1200 metre karelik kapalı alanı kapsayacak olan yapı, betonarme ve çelik yapı şeklinde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü kompleks yapıda 30 metre karelik 2 ayrı soyunma odası ile engelli vatandaşlara da hizmet verecek. İlçe gençliğinin ve vatandaşların faydalanacağı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun 120 günde bitirilmesi hedefleniyor. Alandaki incelemeleri esnasında açıklama yapan Kuş,” Göreve geldiğimiz günden itibaren Eyyübiye’li kardeşlerimize vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Göreve ilk geldiğimiz gün Eyyübiye İlçemizde Yarı Olimpik Yüzme havuzunun eksikliğini gördük. Vatandaşlarımız tarafından ve en önemlisi çocuklarımız tarafından bizden talep edilmişti. Biz de göreve geldiğimiz gibi hummalı bir şekilde çalışmalarımızı yürüttük ve Eyyübiye’mize Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu kazandırıyoruz. Yaklaşık bir ay önce temelini atmıştık ve şuanda hafta sonu demeden, yasaklar demeden Eyyübiyeli kardeşlerimizin adına elçileri olarak Eyyübiye’mizi geziyoruz, eksiklikleri tespit ediyoruz. Şimdi Yarı Olimpik yüzme havuzunun incelemesini yapıyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmalarını inceliyoruz ve ciddi manada yüzme havuzumuzun yükseldiğini gördük. Bu bizi ziyadesi ile mutlu etti. İnşallah birkaç ay sonra Yarı Olimpik yüzme havuzumuzu ilçemiz çocuklarına, gençlerimize, vatandaşlarımıza kazandıracağız. Eyyübiye her şeye değer, Eyyübiye’ye ne yaparsak değer" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:38
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:56

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Öz Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
Toprak Eczanesi
Bozova
Ceylanpınar Eczanesi
Ceylanpinar
Halfeti Eczanesi
Halfeti
Yıldırım Eczanesi
Harran
Kalender Eczanesi
Hilvan
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Şanlıurfa’da çocuklar için gölge oyunu

Şanlıurfa’da çocuklar için gölge oyunu

Jandarma ekiplerinden korona virüs denetimi

Jandarma ekiplerinden korona virüs denetimi

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Haliliye Belediyesinden 197 işyerine denetim

Haliliye Belediyesinden 197 işyerine denetim

Viranşehir ekibi galibiyet serisini sürdürüyor

Viranşehir ekibi galibiyet serisini sürdürüyor

Baydilli esnafın taleplerini dinledi

Baydilli esnafın taleplerini dinledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.