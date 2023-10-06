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Ezine’de ticari araç içinde 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

06.10.2023 12:18 | Son Güncelleme:
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde bir ticari araç içinde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakaladı.

Ezine’de ticari araç içinde 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde göçmen kaçakçılarına ve organizatörlere geçit vermiyor. Ezine ilçesi Kestanbol bölgesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 64 MA 0519 plakalı ticari araç içinde 3’ü erkek, 1’i kadın, 4’ü erkek çocuk ve 1’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör A.R.A. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. Organizatör A.R.A.’nın jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

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