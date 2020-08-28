Ezine’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO)Şubesi ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine’de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan şüphelilerin aracında yapılan aramada; 200 gram bonzai, 25 adet sahte 200 TL, on adet ecstasy hap, 20 gram metamfetamin, 100 gr sıvı bonzai, 10 gram esrar, bir adet çalıntı silah, 2 adet şarjör ve 30 tane de mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

