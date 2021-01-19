Fabrika tesisatını yapan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir fabrikanın tesisatını yaparken elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tosya Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın elektrik tesisatını yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılarak ağır yaralanan iki işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Acar adlı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Hasan K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

