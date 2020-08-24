Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Uşak’ta, bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Uşak’ın Sarayaltı Mahallesi 3. Karaca Sokak üzerinde bir elyaf işleme fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çalışmakta olan bir makinede meydana gelen arıza sonucu başlayan yangında, kısa sürede alevlerin büyümesiyle fabrika duman altı oldu. Vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Zaman zaman yoğun dumandan etkilenen İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ayrıca yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada yüklü miktarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.



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