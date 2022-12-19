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Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı

19.12.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hidrojen tankında temizlik sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı

Olay ilçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tat Metal Fabrikası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın galvanizleme hattı bölümünde bulunan hidrojen tanklarında temizlik yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada çalışan Ercan Y. İle Mesut A. İsimli iki işçi yaralandı. Fabrikada ki diğer işçiler mesai arkadaşlarının yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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