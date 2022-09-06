Fahriye Evcen'in tatil hasreti

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Koronavirüsü yenen Evcen, geçtiğimiz günlerde tatilini sonlandırmıştı.

TEKNE POZLARI

Yeniden annelik heyecanı yaşayan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fahriye Evcen, daha önce teknede verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ŞİMDİDEN ÖZLEMEK..."

Ünlü oyuncu, beyaz bikini üstü ve aynı renk pantolonu ile çekilen karelerini, "Şimdiden özlemek..." ifadeleriyle yayınladı. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Fahriye Evcen'in paylaşımları ise takipçilerinden oldukça ilgi gördü.





