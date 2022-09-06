MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fahriye Evcen'in tatil hasreti

Fahriye Evcen'in tatil hasreti

06.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatili sonlandıran ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen, daha önce teknede verdiği pozları, "Şimdiden özlemek!" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Fahriye Evcen'in tatil hasreti

2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Koronavirüsü yenen Evcen, geçtiğimiz günlerde tatilini sonlandırmıştı.

3517826_e7fa6f37a659cf6b8f167c798a0a967d_640x640

TEKNE POZLARI

Yeniden annelik heyecanı yaşayan Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fahriye Evcen, daha önce teknede verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

3517826_937ab7a6b4d99cb8fab2664c4b4edb6d_640x640

"ŞİMDİDEN ÖZLEMEK..."

Ünlü oyuncu, beyaz bikini üstü ve aynı renk pantolonu ile çekilen karelerini, "Şimdiden özlemek..." ifadeleriyle yayınladı. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Fahriye Evcen'in paylaşımları ise takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

3517826_b1e8af4e97eb50d9be8c99f479adf863_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü türkücünün film setinde yangın çıktı! Neredeyse bir köy kül olduÜnlü türkücünün film setinde yangın çıktı! Neredeyse bir köy kül oldu
Eşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçuEşi kaçarken yakalanıp tutuklandı! İşte suçu
Sahnede bir anda ağlamaya başladı!Sahnede bir anda ağlamaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Oyuncu özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Gökhan Güney'in gelininden iğrenç iddia! "Uygunsuz görüntülerimi..."

Gökhan Güney'in gelininden iğrenç iddia! "Uygunsuz görüntülerimi..."

İlginizi Çekebilir

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.