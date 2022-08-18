Çok sevilen moda ikonu ünlülerin giydiği alt üst takımlara alternatifler

Bu yazın en trend kıyafetleri arasında yer alan alt üst takımlar, tarz bir kombin yaratmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Moda ikonlarının üzerinde de görmeye alışık olduğumuz takımların farklı renk, desen, kumaş ve kesim özelliklerine sahip birçok modeli bulunuyor. İster bohem bir giyim zevkine sahip olun ister retro ister sofistike; her giyim tarzına uygun alt üst takımlar bulmanız ve bu takımlarla tarzınıza şıklık katmanız mümkün. Biz de ünlülerin üzerinde gördüğümüz ve herkes tarafından çok beğenilen, farklı giyim tarzlarına hitap eden alt üst takımları sizin için alternatifleriyle birlikte derledik. İşte detaylar!

1. Fahriye Evcen'in keten takımını beğenenlere: The Harmonie Kadın Keten Büstiyer Takım

Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştığı tekne pozları çok konuşulmuş; alt üst keten takımı takipçileri tarafından çok beğenilmişti. Biz de Evcen'in tercih ettiği keten takıma çok benzeyen bir öneriyle karşınızdayız: The Harmonie Kadın Keten Büstiyer Takım. Diğer birçok kumaş türüne göre daha dayanıklı olan keten giyim ürünleri, güneş ışığından etkilenmemeleri ve yüksek nem çekiş gücüyle yaz aylarında sıklıkla tercih ediliyorlar. Üstelik oldukça doğal ve şık bir görünüm sunuyorlar. Siz de keten rahatlığı ve konforunu yaşamak aynı zamanda şık olmak isterseniz bu ürüne şans vermelisiniz!

2. Sibil Çetinkaya'nın etnik tarza sahip takımını andıran: Butikburuç Kadın Indigo Etnik Desen Kimono Pantolon Takım

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren influencer Sibil Çetinkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı etnik desenlere sahip alt üst takımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Sibil Çetinkaya'nın kombinini beğenen yüzlerce kişi takımını nereden aldığını merak edip araştırmalara başladı. Eğer siz de Sibil Çetinkaya'nın takımını beğendiyseniz, Butikburuç Kadın Indigo Etnik Desen Kimono Pantolon Takım'a bir bakmanızı tavsiye ederiz. Şık tasarımı, rahat kalıbı ve etnik desen tasarımı ile dikkatleri üstüne çeken bu kimono takım dolabınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Belinde lastik ve yanında gizli fermuarı bulunan pantolonun %100 keten kumaş olduğun da es geçmeyelim.

3. Her kıyafeti olay olan Gülşen'in sarı takımına alternatif: Setre Hardal Beli Lastik Detaylı Bluz Palazzo Pantolon Takım

Şarkıları, konserleri kadar son zamanlarda kıyafetiyle de gündeme gelen Gülşen, konserinde giydiği sarı takımıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Hayranlarından tam not alan takım, kısa sürede moda tutkunlarının da merceğine girdi. Siz de Gülşen'in takımını beğenenlerden ve benzerine sahip olmak isteyenlerdenseniz Setre Hardal Beli Lastik Detaylı Bluz Palazzo Pantolon Takım'a mutlaka şans vermelisiniz. Sezonun trendi olan saten görünüme sahip rayon kumaş içerikli bluz-pantolon ikili takımın şerit lastik aksesuar detayı konforlu bir şıklık kazandırıyor. Bir renk alternatifi daha bulunan bu takıma bayılacaksınız, bizden söylemesi!

4. Danla Bilic'in eşofman takımını beğenen ve rahatlığa önem verenlere: Madmext Mad Girls Kadın Beyaz Eşofman Takım

Alt üst ikili takımların farklı renk, desen, kumaş, kesim ve tarz özelliklerine sahip birçok modeli bulunuyor. Rahatlığına önem verenlerin, evde ya da sokakta kendilerini rahat hissedip sürekli giyebilecekleri bir kıyafet arayanların imdadına işte bu ikili eşofman takımları yetişiyor. Danla Bilic'in de tercih ettiği ve Instagram'da takipçileriyle paylaştığı fotoğrafında yer alan alt üst eşofman takımına alternatif bir ürünü sizin için seçtik: Madmext Mad Girls Kadın Beyaz Eşofman Takım. %100 pamuk içeriğe sahip bu takımın dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Açıktan koyuya, hangi rengi tercih ederseniz edin hem rahat hem de sade şık bir görüntü yakalayacağınızdan eminiz.

5. Şarkıları kadar stili de harika olan Zeynep Bastık'ın renkli takımına alternatif: Setre Bej-Pembe Desenli Beli Bağlama Detaylı Bluz Yüksek Bel Palazzo Pantolon Takım

Bu yıl canlı renklere ve desenlere sahip kıyafetler oldukça moda. Zeynep Bastık'ın akustik stüdyo konserinde giydiği rengarenk geometrik desenli takım, bu yılın trendini çok iyi yansıtıyor. Siz de canlı renklere sahip, aynı zamanda desenli bir alt üst takım arayışındaysanız ve Zeynep Bastık'ın takımını da beğendiyseniz Setre Bej-Pembe Desenli Beli Bağlama Detaylı Bluz Yüksek Bel Palazzo Pantolon Takım'ın tam size göre olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek bel ve boru paça bir pantolonu olan takım, rahat kesim ve astarlı. %100 viskon kumaştan üretildiği için teniniz için oldukça sağlıklı.

6. Duygu Özaslan'ın olay olan takımını beğenenlere: Lovebox Leopar Bluz Alt Üst Takım

Leopar aşkını üzerinde göstermek isteyenler buraya! Çok beğeneceğiniz bir takımla karşınızdayız: Lovebox Leopar Bluz Alt Üst Takım. Duygu Özaslan'ın olay olan leopar desenli takımına çok benzeyen esnek mikro kumaş yapısıyla ön plana çıkan alt üst ikili takımla şıklığın zirvesine çıkacaksınız. Göğüs dekolteli büstiyeri ve İspanyol paça taytıyla oldukça şık bir görünüm sunan bu takımın bir şansı hak ettiğine inanıyoruz.

7. Şeyda Erdoğan'ın gri takımına benzer bir alternatif: Valeria Vilson Kadın Kısa Kollu Crop Ceket Palazzo Pantolon Takım

Crop ceketler farklı modelleriyle bu yıl çok fazla gördüğümüz giyim ürünleri arasında yer alıyor. Birçok moda ikonunun tercih ettiği bu ceketler oldukça şık bir görüntü sunuyor. Crop ceketler kadar crop ceketlerin eşlik ettiği takımlar da en beğenilen ürünler arasında. Öyle ki Şeyda Erdoğan'ın tercih ettiği gri takım uzun süre gündemden düşmemişti. Siz de crop ceket ve pantolondan oluşan bir takım arıyorsanız doğru yerdesiniz: Valeria Vilson Kadın Kısa Kollu Crop Ceket Palazzo Pantolon Takım tam sizlik!

8. Rachel Araz'ın sade ve şık takımını sevenlere: Nbb Kadın Vizon Straplez Keten Takım

Yaz kombinlerinin öne çıkan kumaşlarından ketenle bir kez daha karşınızdayız! Dünyanın en güçlü doğal elyafı olarak bilinen ve dayanıklılığıyla öne çıkan keten takım tercih eden isimlerden biri de paylaşımları çok sevilen influencer Rachel Araz. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan paylaştığı pozunda yer alan straplez üst ve pantolondan oluşan takımı çok konuşulan ve beğenilen Rachel Araz'ın takımına alternatif olabilecek Nbb Kadın Vizon Straplez Keten Takım'ı çok beğeneceğinizi düşünüyoruz. Bir göz atmaya ne dersiniz?



