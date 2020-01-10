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  4. Faith Yatı Marmaris’te

Faith Yatı Marmaris’te

MUĞLA HABERLERİ  | 10.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

96 metrelik özel Faith yat motoru Muğla’nın Marmaris limanına geldi.Antibes (Fransa) yat limanından 4 Ocak’ta yola çıkan yat bugün Marmaris limanına demirledi.

Faith Yatı Marmaris’te

96 metrelik özel Faith yat motoru Muğla’nın Marmaris limanına geldi.
Antibes (Fransa) yat limanından 4 Ocak’ta yola çıkan yat bugün Marmaris limanına demirledi. Hollanda’daki Feadship tarafından Makkum tersanelerinde inşa edilen yat 2017 yılında sahibine teslim edildi. Yatta helikopter pisti, klima, plaj kulübü, asansör, sinema, spa, yüzme havuzu, ihale garajı, sualtı lambaları, dinamik konumlandırma, helikopter hangarı, masaj odası ve buhar odası gibi ekstra özellikler bulunuyor. 34 mürettebat bulunan yatta, yat sahibinin 18 misafirini 9 kabinde ağırlayabiliyor. Akdeniz ve Ege denizindeki fırtına yüzünden beklenenden geç gelen yat, ikmal yaptıktan sonra Port Said, Mısır’a yol alacak.
Su Üstünde şirketinin yöneticisi Eren Budaklı, ikmal için gelen yatların bölge ekonomisine büyük katkı yaptığını söyledi.

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Akşam
18:14
Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Gonca Eczanesi
Merkez
Kafadar Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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