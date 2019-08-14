Falcao bombası patlıyor! Monaco Wissam Ben Yedder'i açıkladı

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Falcao için Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Monaco Kulübü resmi Twitter hesabından yeni forvet transferini duyurdu. Fransa ekibi Sevilla'da forma giyen 29 yaşındaki Wissem Ben Yedder'i transfer ettiğini açıkladı.

Bu transfer Falcao'nun Galatasaray'a gelme ihtimalini daha da güçlendirdi. Kolombiyalı yıldız daha önce Muslera'nın fotoğrafına 'Cimbombom' yazmış ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile fotoğraf çekilmişti.



