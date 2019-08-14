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Falcao bombası patlıyor! Monaco Wissam Ben Yedder'i açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Monaco, golcü futbolcu Wissam Ben Yedder'i Sevilla'dan transfer ettiğini açıkladı. 5 yıllık imza sonrası Falcao'nun Galatasaray yolu da açılmış oldu...

Falcao bombası patlıyor! Monaco Wissam Ben Yedder'i açıkladı

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Falcao için Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

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Monaco Kulübü resmi Twitter hesabından yeni forvet transferini duyurdu. Fransa ekibi Sevilla'da forma giyen 29 yaşındaki Wissem Ben Yedder'i transfer ettiğini açıkladı.

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Bu transfer Falcao'nun Galatasaray'a gelme ihtimalini daha da güçlendirdi. Kolombiyalı yıldız daha önce Muslera'nın fotoğrafına 'Cimbombom' yazmış ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile fotoğraf çekilmişti.

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monaco Wissam Ben Yedder sevilla Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
inşallah gelir şu dede puhaaaahaahaaaahaaa .........
bu bomba inşallah elimizde patlamaz yeter artık da bitsin bu iş.... faziaaaaa olmasın
ne falkaomuş artık arkadaş .Kusmağamız geldi hergün hergün.
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