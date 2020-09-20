YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Far avı yapan 3 kişiye 11 bin lira ceza

Far avı yapan 3 kişiye 11 bin lira ceza

KONYA HABERLERİ  | 20.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, far ışığıyla kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Far avı yapan 3 kişiye 11 bin lira ceza

Konya’nın merkez Meram ilçesinde, far ışığıyla kara avcılığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Avcılarda toplamda 11 bin liralık ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Meram ilçesine bağlı Karadiğin Mahallesi İpsikaya mevkisinde yasak olmasına rağmen 3 kişinin far ışığıyla kara avcılığı yaptığını tespit etti. Milli park ekipleri tarafından avda kullanıldığı belirlenen araç, far ile av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Üç avcıya kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 11 bin liralık idari para ve tazminat cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Konya Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:48
İkindi
16:16
Akşam
18:58
Yatsı
20:14

Konya Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Bezirciler Eczanesi
Karatay
Kerem Eczanesi
Karatay
Akdoğan Eczanesi
Selcuklu
Akınbey Eczanesi
Selcuklu
Botanik Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
Başkan Altay’dan korona virüs denetimi
Cihanbeyli'de Tayini Çıkan Hakimlere Veda Yemeği
Cihanbeyli'de Tayini Çıkan Hakimlere Veda Yemeği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.