YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

08.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Konya’da, traktörle far avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 10 bin 796 liralık idari para cezası uygulandı.

Konya’da, traktörle far avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 10 bin 796 liralık idari para cezası uygulandı. Avcıların kullandığı traktöre mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Şefliği ekipleri, gece saatlerinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında yaban hayatı geliştirme sahasında traktör ışığından istifade ederek far avı yaptığı saptanan 3 kişiyi yakaladı. Ekipler, traktör içerisinde bulunan 3 kişiye toplamda 10 bin 796 liralık idari para cezası kesti. 1 adet takozsuz yarı otomatik tüfek ile traktöre mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.
Av korumaya yönelik faaliyetlerin kesintisiz süreceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Seydişehir Eczanesi
Karatay
Şenyuva Eczanesi
Karatay
Altan Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
Özgüven Eczanesi
Selcuklu
Saygı Eczanesi
Selcuklu
Yeni Beyşehir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Kore gazileri unutulmuyor

Kore gazileri unutulmuyor

Konya İtfaiyesi 12 bin olaya müdahale etti

Konya İtfaiyesi 12 bin olaya müdahale etti

Konya'da bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı

Konya'da bıçakla tehdit ettiği kadının parasını gasbeden şüpheli tutuklandı

Kuruyan Meke Gölü çöle benzeyen görüntüsüyle ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğratıyor

Kuruyan Meke Gölü çöle benzeyen görüntüsüyle ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğratıyor

Başkan Pekyatırmacı: "Basını, yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz"

Başkan Pekyatırmacı: "Basını, yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz"

KONESOB Başkanı Karabacak: “Basınımız milletimizin vicdanına ses olmaktadır”

KONESOB Başkanı Karabacak: “Basınımız milletimizin vicdanına ses olmaktadır”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.