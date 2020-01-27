Faruk Güllüoğlu Baklavanın yetkilileri basınla bir araya geldi

Faruk Güllüoğlu Van Şubesi yetkilileri, ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Faruk Güloğlu Van Şubesi İşletme Müdürü Üveys Özbey ile birlikte kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen işletme sahiplerinden İlhami Özbey, basının önemine değindi. Basının özellikle bulunduğu ilin tanıtımında en büyük paya sahip olduğunu vurgulayan Özbey, “Sesimizin duyurulması konusunda basının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Basın, sadece ticari amaçlı menfaatler için değil, şehir olarak var olma açısından çok kıymetlidir. Basınla birlikte var olmak zorundayız ve kaynakları iyi kullanmak zorundayız. Bu işin en büyük mimarı bence gazetecilerdir’’ dedi.

Konuşmalarında işletme hakkında da açıklamalarda bulunan Özbey, ’’Faruk Güllüoğlu, baklavada Türkiye’nin en büyük markalarından biridir. 1700’lerden gelen bir tarihi vardır. Bu anlamda Van gibi güzel bir memlekete renk katmak için bu markayı getirme gereği duyduk. Güzel bir mekan döşedik, çok emek verdik ve bu anlamda yatırım yaptık. Bunun Van’a layık olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşletmeyi İskele Caddesi üzerinde kurmanın farklı nedenlerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Özbey, “Yaptığımız fizibilite çalışmaları çerçevesinde İskele Caddesi üzerine işletmeyi kurduk. Çünkü burası en eski yerleşim yerlerinden biri. Şu anda herkes 2 Nisan Caddesi’ne yoğunlaşmış durumda. Ama oranın müşteri potansiyeli farklı, buranın müşteri potansiyeli farklıdır. İnanıyorum ki işletmeyle birlikte İskele Caddesi’ne renk katmış olacağız” diye konuştu.

