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  4. Faruk Tınaz'a veda! Eşi Canan Tınaz suç duyurusunda bulunduklarını söyledi

Faruk Tınaz'a veda! Eşi Canan Tınaz suç duyurusunda bulunduklarını söyledi

24.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Faruk Tınaz'ın cenaze töreni gerçekleşti. Tınaz'ın cenazesinde eşi Canan Tınaz ayakta durmakta zorlanırken açıklamasında doktoru suçladı. Tınaz "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır" dedi.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören ve 65 yaşında vefat eden Faruk Tınaz için İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Güven, "Yeri doldurulamaz. Kendisini her zaman kalbimizde yaşatacağız. Mekanı cennet olsun" dedi.

Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu öne sürdü.

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Canan Tınaz, "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır. Olayın başlangıcı bu ihmal ile başladı. Suç duyurusunda da bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz" diye konuştu.

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"HEPİMİZ MİSAFİRİZ"

Sanatçı Ahmet Selçuk İlkan ise cenaze töreninde "Gidenlerin arkasından söyleyecek söz bulamıyor insan. Hepimiz burada misafiriz. Her gün bir dostumuzu yitirerek, daha da eksiliyoruz. Bu arada çok değerli hocamız sayın Alaeddin Yavaşça'yı da kaybettik. O da çocukluğumuzu aldı. Faruk Tınaz, gençliğimizi en güzel şekilde yaşadığımız anılarımızı eksik bırakarak gitti. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Tınaz'ın naaşı, yarın memleketi Adana'daki Kabasakal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.


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