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Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz aylar sonra paylaştı! Doktor ihmali iddiasını yineledi

22.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankreas kanseri tedavisi gören Faruk Tınaz'ın ölümünden aylar sonra eşi Canan Tınaz bir paylaşım yaptı. Canan Tınaz eşinin doktor ihmali nedeniyle öldüğü iddiasını yineleyerek "Dava, hukuk süreci içinde devam etmektedir" dedi.

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz aylar sonra paylaştı! Doktor ihmali iddiasını yineledi

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz pankreas kanseriyle mücadele ederken hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulunan Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var. Evet pankreas kanseri, ama iki yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor" demişti.

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Ünlü ismin vefatından aylar sonra Canan Tınaz, daha önceki doktor ihmali iddialarını yineledi. Tınaz, dün sosyal medya hesabından ‘Faruk Tınaz hayatını bir doktor ihmalinden kaybetmiştir” şeklinde bir paylaşım yaptı ve ekledi:

Son dakika... Faruk Tınaz'ın ölümünde ihmal iddiası! Mynet; o dilekçeye ulaştı! &quot;İnanılmaz acı verici bir durum&quot;Son dakika... Faruk Tınaz'ın ölümünde ihmal iddiası! Mynet; o dilekçeye ulaştı! "İnanılmaz acı verici bir durum"

“Dostlar, pankreas kanserinden kaybettiğimiz; benim canımın yarısı ve sevenlerini bu konuda aydınlatmak ihtiyacı duyuyorum. Her yıl sağlık kontrollerini yapan, iyi kalpli, canım eşim, bir doktorun kurbanı olarak hayata gözlerini yumdu. Dava, hukuk süreci içinde devam etmektedir. Gönül yarasına, kulaktan şifa olmadığı gibi, hukuk işleyişine de boynumuz kıldan ince bekliyoruz.”

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