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Son dakika... Faruk Tınaz'ın ölümünde ihmal iddiası! Mynet; o dilekçeye ulaştı! "İnanılmaz acı verici bir durum"

24.12.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Usta sanatçı Faruk Tınaz'ın ölümünün ardından ortaya çıkan ihmal iddiaları gündem oldu. Mynet Tınaz'ın avukatının dilekçesine ulaştı. Yapılan suç duyurusunda "Doktorun ihmali sebebiyle erken tedavi şansını kaybetmiştir" denildi. Dilekçede ayrıca özel sigorta şirketinin hastalığı fark edip ona göre kısıtlamaya gittiğini de vurgu yapıldı.

Son dakika... Faruk Tınaz'ın ölümünde ihmal iddiası! Mynet; o dilekçeye ulaştı! "İnanılmaz acı verici bir durum"

MYNET ÖZEL-Pankreas kanseri tedavisi gören Faruk Tınaz yaşamını yitirdi. Müzik dünyasından gelen acı haber sonrası sanatçının eşi Canan Tınaz "Altı ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk" diyerek usta sanatçının ölümünde doktor ihmali olduğunu iddia etti.

Mynet bahsi geçen dilekçeye ulaştı. Tınaz ailesinin avukatı yaptığı başvuruda doktorun raporların tamamına bakmaması ve yanlış yönlendirmesi sebebiyle erken teşhisin önünü kapadığını iddia etti.

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YILLARI HASTANEDE GEÇTİ

Avukat Fahrettin Erbahayetmez dilekçesinde "Şüpheli A.A'nın kusurlu, hatalı ve belki de kasta varan eylemi nedeniyle müvekkilim kanser türlerinin en tehlikeli ve en ölümcül olanlarından pankreas kanserine yakalanarak, erken tedavi şansını kaybetmiştir. Müvekkil şüphelinin eylemleri/eylemsizlikleri nedeniyle son 2 yılını hastanelerde, kemoterapilerde ve zor bir şekilde devam ettirmek zorunda kalmıştır. Bu durum hem kendisi hem de ailesi için inanılmaz derecede acı verici bir durumdur" dedi.

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Faruk Tınaz'ın yıllarca yaşadıklarının ve ihmal zincirinin anlatıldığı dilekçede ayrıca erken tedavi şansını kaybetmiş olmasına vurgu yapıldı.

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Dilekçede ayrıca "Özellikle hayatlarımızın emanet edildiği doktorların tecrübeleri ve mesleki birikimlerini kullanmayarak veya kasten kullanmaması nedeniyle hayata verilen zararın ve ızdırabın karşılığının olmadığı herkesin malumudur. Şüphelinin cezalandırılması gerekir. Bu durumun emsal olması, başkalarının da basit doktor hataları nedeniyle hayatlarının mahvolmaması nedeniyle şüphelinin cezalandırılması toplumsal bir zorunluluktur" denildi.

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SİGORTA ŞİRKETİ BİLE FARK ETMİŞ

Faruk Tınaz'ın doktorunun ihmali sırasında yaşanan bir olay daha herkesi şoke etti. Dilekçede yer alan iddiaya göre hastalığı özel sigorta fark etti ve tedavi masraflarında ona göre işlem yaptı. Bu konuda dilekçede "Müvekkil şüphelinin görev yaptığı hastanedeki muayene ücretlerini yapmış olduğu özel sağlık sigortası vasıtasıyla karşılamıştır. Ancak müvekkile işin uzmanı doktoru tarafından bildirilmeyen hastalık, sigorta şirketinin muayene ödemelerini yaparken evrakları incelemesi nedeniyle sigorta şirketi yetkilileri tarafından dahi anlaşılmış ve müvekkil özel ferdi sağlık sigortası şirketi tarafından müvekkilin hastalığının ciddi olduğu sebebiyle kısıtlamaya gidilmiş" dendi.


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