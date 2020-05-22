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Faryd Mondragon: Falcao Kolombiya'nın Messi'si

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.05.2020 12:14 | Son Güncelleme

Mondragon, Falcao'nun dünya çapında bir golcü olduğunu söyledi ve "Kolombiya için Falcao'nun ne olduğunu unutamayız. Messi Arjantin için ne ise Falcao da Kolombiya için o" dedi.

Faryd Mondragon: Falcao Kolombiya'nın Messi'si

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Faryd Mondragon, ülke basınından Marca Kolombiya’ya konuştu… Mondi, buraya yaptığı açıklamada, Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Radamel Falcao Garcia Zarate’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Vatandaşını yere göğe sığdıramayan Mondragon, Falcao’nun 2014 Dünya Kupası öncesinde yaşadığı sakatlığın Kolombiya’yı çok kötü etkilediğini de vurguladı. 48 yaşındaki spor adamı Falcao için şu sözleri sarf etti:

SADAKAT VE DEĞERLER ÖNEMLİ

“Kolombiya için Radamel Falcao’nun ne olduğunu unutamayız. Sadakat ve değerler önemlidir ve de size çok daha fazlasını verecektir. Evet; 2014 Dünya Kupası’nda oynayamadı. Ancak, Lionel Messi Arjantin için ne ise Radamel Falcao da Kolombiya için odur.” El Tigre, Kolombiya Milli Takım formasını şu ana kadar 89 kez giydi ve 34 gol attı. Mondragon, 34 yaşındaki Kolombiyalı santrforun Galatasaray’a transferinde öncülük eden isimlerin başında geliyordu.

BECKHAM İSTİYOR

Takımı Inter Miami’ye Avrupa’dan yıldız bir golcü almak isteyen David Beckham’ın listesinde Radamel Falcao’nun da olduğu öğrenildi.

(AKŞAM)


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