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Fatih Altaylı: Fatih Terim artık kötü bir teknik direktör

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.11.2020 21:31 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Galatasaray gündemini değerlendirdi.

Fatih Altaylı: Fatih Terim artık kötü bir teknik direktör

Fatih Altaylı, Bloomberh HT'de yayınlanan programda Fatih Terim hakkında flaş ifadeler kullandı. Sosyal medyada gündem olan bu sözler kısa süre içinde çok konuşuldu. İşte satır başları...

"DIAGNE NEDEN YOKTU?"

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"Sivasspor kazanabilir miydi? 2-1'den sonra Okan'ın net iki tane Muslera düzeyinde kurtarışı var. Güzel ve çekişmeli bir maç oldu. Diagne bu maçta niye yok? Futbol takımını mesaj verme haline getirdiğin zaman sıkıntı... Diagne'nin orada pivot olarak görev yapması Galatasaray'ı hücuma daha rahat çıkarır mıydı çıkarmaz mıydı?"

"BUNDAN BİR HALT OLMAZ DİYOR"

"Diagne'yi oyuna aldığı dakikaya bak... İleriye kimsenin top taşınmadığı dönemde sahaya Diagne'yi alıyor. Bu ne demek? 'Bundan bir halt olmaz' demek. Yanlış zamanda oynatıyorsun! Diagne'yi harcıyorsun. 13 milyon Euro harcanarak, alındığı sene seni şampiyon yapmış bir oyuncuyu harcıyorsun! Bu paraya, bu kulübün emeğine yazık değil mi?"

"EMRE AKBABA'YA NE OLDU?"

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"Yanlış bir kadroyla çıkıyor, o kadronun performansına bağlı... Dün tuttu başka zaman tutmayabilir. Sağlıklı rotasyon yok, gençleri oynatmak yok, bu takımda yüksek performans göstermiş kişileri kazanma çabası yok... Nerede Emre Akbaba? Bu çocuk kötü müydü? Şampiyonlukta onun da payı vardı."

"KAĞIT ÜSTÜNDEKİ EN İYİ KADRO"

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"Gençleri zaten kiraladın. Belhanda, Feghouli ikilisi üzerindeki bu kadar ısrar... Eyvallah kağıt üzerindeki en iyi kadro bu ama... Bak Taylan Antalyalı... Geçen sene böyle oynatsan farklı olacaktı."

"TERİM ARTIK KÖTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

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"Fatih Terim artık kötü bir teknik direktördür. Galatasaray'ın yükünü geçmiş başarılarına hürmeten uzun vadeli taşıtamazsınız. Olmuyor. Ayıp da değil. Kendini zinde tutarsan, çağa ayak uydurursan tabii ki durabilirsin ama oraya mesaj buraya mesaj yönetimle uğraş, çağdaş futbolun tamamen dışında kalmış bir izlenim veriyorsan bitmiştir."

"ARDA RÖNESANS İŞARETLERİNİ VERİYOR"

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"Arda yavaş yavaş motive oluyor. Hiçbir zaman yüksek fizik performansıyla oynamadı zaten, yaşının getirdiği dezavantaj da var ama Arda'nın göbeği yok artık. Belli ki bir gayret sarf ediyor. Galatasaray'ın el birliğiyle ona sağladığı yeniden doğuş şansını en azından kötü değerlendirmedi. Rönesansın işaretlerini ufak tefek veriyor. Henüz daha Leonardo olmadı ama inşallah olur."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fatih futboldan anlamadıgın okadar belliki sus bence
Yav hehe altaylı sensin he
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