Fatih Altaylı: Fatih Terim artık kötü bir teknik direktör

Fatih Altaylı, Bloomberh HT'de yayınlanan programda Fatih Terim hakkında flaş ifadeler kullandı. Sosyal medyada gündem olan bu sözler kısa süre içinde çok konuşuldu. İşte satır başları...
"Sivasspor kazanabilir miydi? 2-1'den sonra Okan'ın net iki tane Muslera düzeyinde kurtarışı var. Güzel ve çekişmeli bir maç oldu. Diagne bu maçta niye yok? Futbol takımını mesaj verme haline getirdiğin zaman sıkıntı... Diagne'nin orada pivot olarak görev yapması Galatasaray'ı hücuma daha rahat çıkarır mıydı çıkarmaz mıydı?"
"Diagne'yi oyuna aldığı dakikaya bak... İleriye kimsenin top taşınmadığı dönemde sahaya Diagne'yi alıyor. Bu ne demek? 'Bundan bir halt olmaz' demek. Yanlış zamanda oynatıyorsun! Diagne'yi harcıyorsun. 13 milyon Euro harcanarak, alındığı sene seni şampiyon yapmış bir oyuncuyu harcıyorsun! Bu paraya, bu kulübün emeğine yazık değil mi?"
"Yanlış bir kadroyla çıkıyor, o kadronun performansına bağlı... Dün tuttu başka zaman tutmayabilir. Sağlıklı rotasyon yok, gençleri oynatmak yok, bu takımda yüksek performans göstermiş kişileri kazanma çabası yok... Nerede Emre Akbaba? Bu çocuk kötü müydü? Şampiyonlukta onun da payı vardı."
"Gençleri zaten kiraladın. Belhanda, Feghouli ikilisi üzerindeki bu kadar ısrar... Eyvallah kağıt üzerindeki en iyi kadro bu ama... Bak Taylan Antalyalı... Geçen sene böyle oynatsan farklı olacaktı."
"Fatih Terim artık kötü bir teknik direktördür. Galatasaray'ın yükünü geçmiş başarılarına hürmeten uzun vadeli taşıtamazsınız. Olmuyor. Ayıp da değil. Kendini zinde tutarsan, çağa ayak uydurursan tabii ki durabilirsin ama oraya mesaj buraya mesaj yönetimle uğraş, çağdaş futbolun tamamen dışında kalmış bir izlenim veriyorsan bitmiştir."
"Arda yavaş yavaş motive oluyor. Hiçbir zaman yüksek fizik performansıyla oynamadı zaten, yaşının getirdiği dezavantaj da var ama Arda'nın göbeği yok artık. Belli ki bir gayret sarf ediyor. Galatasaray'ın el birliğiyle ona sağladığı yeniden doğuş şansını en azından kötü değerlendirmedi. Rönesansın işaretlerini ufak tefek veriyor. Henüz daha Leonardo olmadı ama inşallah olur."
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