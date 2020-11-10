Fatih Altaylı: Fatih Terim artık kötü bir teknik direktör

Fatih Altaylı, Bloomberh HT'de yayınlanan programda Fatih Terim hakkında flaş ifadeler kullandı. Sosyal medyada gündem olan bu sözler kısa süre içinde çok konuşuldu. İşte satır başları...

"DIAGNE NEDEN YOKTU?"

"Sivasspor kazanabilir miydi? 2-1'den sonra Okan'ın net iki tane Muslera düzeyinde kurtarışı var. Güzel ve çekişmeli bir maç oldu. Diagne bu maçta niye yok? Futbol takımını mesaj verme haline getirdiğin zaman sıkıntı... Diagne'nin orada pivot olarak görev yapması Galatasaray'ı hücuma daha rahat çıkarır mıydı çıkarmaz mıydı?"

"BUNDAN BİR HALT OLMAZ DİYOR"

"Diagne'yi oyuna aldığı dakikaya bak... İleriye kimsenin top taşınmadığı dönemde sahaya Diagne'yi alıyor. Bu ne demek? 'Bundan bir halt olmaz' demek. Yanlış zamanda oynatıyorsun! Diagne'yi harcıyorsun. 13 milyon Euro harcanarak, alındığı sene seni şampiyon yapmış bir oyuncuyu harcıyorsun! Bu paraya, bu kulübün emeğine yazık değil mi?"

"EMRE AKBABA'YA NE OLDU?"

"Yanlış bir kadroyla çıkıyor, o kadronun performansına bağlı... Dün tuttu başka zaman tutmayabilir. Sağlıklı rotasyon yok, gençleri oynatmak yok, bu takımda yüksek performans göstermiş kişileri kazanma çabası yok... Nerede Emre Akbaba? Bu çocuk kötü müydü? Şampiyonlukta onun da payı vardı."