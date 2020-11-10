Alexander Sörloth için transfer bombası! Galatasaray ile takasla...

Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euroya transfer olan Alexander Sörloth, Almanya'da krize yol açtı.

7 MAÇTA GOL KATKISI YOK

Alman ekibiyle 7 maça çıkan ve 313 dakika sahada kalan Norveçli forvet, henüz gol ve asist katkısı üretemedi.

'20 MİLYONLUK FOVET NE ZAMAN ATACAK?'

Almanya'nın Bild gazetesi ise Alexander Sörloth hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Bild, ''Sörloth ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin 7 haftada gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!'' sözlerini kullandı.Leipzig'in genç teknik direktörü Julian Nagelsmann ise Sörloth hakkında yapılan eleştirilere katılmıyor.

'DAHA AZ GOL ATMASI NORMAL'

Julian Nagelsmann, ''Sörloth ve diğer forvetlerin gol atmaması bir eksiklik değil. Forvetlerimizi genelde duvar gibi kullanıyoruz ve 4-5 orta saha ile oynuyoruz. Forvetlerden seken toplar orta sahaların önünde kalıyor. Bu yüzden orta saha oyuncularımızın gol atma şansı daha yüksek oluyor.'' dedi.

'KİMİN ATTIĞI İLE İLGİLENMİYORUM'

Nageslmann, ''Kimin gol attığı umurumda değil. Savunma atmış, forvet atmış gerçekten bununla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan takımdaki herkesin sıkı çalışması ve takım oyunu oynaması.'' sözlerini kullandı.