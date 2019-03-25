G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in yönetimsel olarak ibra olmamasının ardından usta gazeteci Fatih Altaylı, duruma dair sert eleştirilerde bulundu. Fatih Altaylı'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde; Galatasaray'da rezillik oluyor. 2 bin kişinin seçtiği başkanı, mali genel kurullarda organize olmuş iki yüz kişiyle deviriyorlar. Sonra bir belirsizlik süreci... Şampiyonluğu kovalayan takıma içerden takılmış bir çelme. Oysa kulübe bir çeki düzen gelmiş, ödemeler düzenli yapılır olmuş, borçlarda bir azalma var. En azından kötü giden bir şey yok şimdilik. "AVANTALARI KESİLİR DİYE KORKTULAR" Yönetime çelme takanların başını çeken liseci diye bir grup var. Bunların geçim kaynağı da, varlık nedeni de Galatasaray. Ellerinden gidecek diye ödleri patlıyor. Çünkü bununla yaşıyorlar. Bunu kaptırmamak için her türlü tezgahı kurarlar. Bunun yanı sıra Mustafa Cengiz’in tavrını beğenmeyenler var. Bir de tabii kulübü iş alanı haline getirmiş olanlar var. Bunlar kulüpteki avantaları kesilir diye korktular. "LİSECİ TAYFA GALATASARAY'I YOK OLUŞA GÖTÜRÜYOR"

Mustafa Cengiz'in iyi ya da kötü başkan olmasının, bu konuda bir önemi yok. Başkanı beğenmeyebilirsiniz. Ama yolu bu değil. Bin küsur imza toplarsınız, kulübü kongreye götürürsünüz. Başkan adayınız olur, plan olur, program olur, ne yapacağınız belli olur. Burada öyle bir şey yok ki! Devirelim yönetimi. Sonra? Sonrası yok. Hele bir devirelim. Futbol takımı şampiyonluğa gidiyormuş, voleybol takımı iyiymiş, borçlar ödeniyormuş umurlarında değil. "MUSTAFA CENGİZ BAŞKANLIĞI HAZMEDEMEDİ" Peki kim gelecek şimdi? Biri çıkar. İyi de kim? Yine bir ara dönem. Yine kısa dönem bir başkan. Yine derme çatma yönetimler. Çok açık söylüyorum bu liseci tayfa Galatasaray’ı yok oluşa götürüyor. Bu kulüp yok olur. Biter. Farkında değiller. Mustafa Cengiz başkan oldu, buldumcuk oldu. Hazmedemedi. Galatasaray tarihinin en zayıf başkanı olduğunu anlayamadı. Siyaseten çok zayıftı. Dursun Özbek’in başarısız ve rezil bir başkan olmasından dolayı seçildi, kendisi şahane bir Galatasaray Başkanı olacağı izlenimi uyandırdığı için değil. Bunu anlamadı. Kendisini destekleyenleri dinlemedi.

"BUNU HAK EDECEK BİR ŞEY YAPMADI" "Galatasaray’a yakışmayan üslupta konuşmalar yaptı. Üyeliklerle ilgili patlayan olayda, makul ve yatıştırıcı olamadı. Tecrübeli bir Galatasaraylının yarım saatte çözeceği olayı, büyük bir mesele haline dönüştürdü. Ama buna rağmen genel tabloda çok da başarısız değildi ve en azından böyle bir sonucu hakkedecek bir şey yapmadı." Başından beri hatalı davrandığı için genel kurulda yapabileceği pek bir şey kalmamıştı. Biz bu organizasyonu görüyorduk ve ibra edilmeyeceğini anlamıştık. O bunu anlayamadı. Kendisini uyardık. Dinlemedi. Son olarak genel kurulda Faruk Süren kendisine gitmiş ve “Başkan salonda hava aleyhine. İstersen yaz sonunda seçime gideceğim de kurtaralım. Yoksa Galatasaray’a yakışmayan şey tekrarlanacak gibi” demiş. "GALATASARAY'I REZİL EDİYORLAR" Ben de olsam seçime gitmezdim. Her mali genel kurulda böyle bir tehdit mi sallanacak başkanların üzerinde. Seçimi kaybet, gel ilk mali genel kurulda 100 kişi ile yönetim devir. Böyle şey mi olur. Rezillik bu. Galatasaray’ı rezil ediyorlar.