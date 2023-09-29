SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Fatih Altaylı, yayında Şenol Güneş'e çıkıştı! 'Bu, ilk vukuatı değil!', 'Sana ne oluyor kardeşim?'

Fatih Altaylı, yayında Şenol Güneş'e çıkıştı! 'Bu, ilk vukuatı değil!', 'Sana ne oluyor kardeşim?'

29.09.2023 20:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olmuştu. Siyah - beyazlılar, karşılaşmadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmış ve bu sezonki ikinci yenilgisini almıştı. Kara Kartal'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonunda rakip takımın futbol direktörü ile sarılan Salih Uçan'ı iterek soyunma odasına göndermişti. Ünlü yorumcu Fatih Altaylı, tecrübeli çalıştırıcıya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanına çıkmıştı. Siyah - beyazlılar, 4-0 geriye düştüğü karşılaşmanın son anlarında bulduğu 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Kara Kartal'ın oyunu eleştirilirken, maç sonunda yaşanan olay sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

Müsabakada son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaşlı Salih Uçan ile Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk bir araya gelerek sarıldı.

O esnada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve üst üste iterek soyunma odasına gönderdi. Deneyimli hocanın bu hareketi oldukça konuşulurken, Fatih Altaylı'dan da sert bir yorum geldi.

YouTube kanalında konuşan Altaylı, Güneş hakkında ağır ifadeler kullandı. İşte Fatih Altaylı'nın yorumları;

"SANA NE OLUYOR KARDEŞİM?"

AA-20230927-32257344-32257340-YUKATEL_ADANA_DEMIRSPOR_BESIKTAS (Large)

Bu, Şenol Güneş'in ilk vukuatı değil. Kasaba felsefecisi edasıyla acayip acayip laflar ediyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Çok babacanmış pozlarına giriyor. Hödükçe davranışlarını sürdürüyor. Bir futbolcu, galiba altyapısında oynadığı dönemden kalan bir dostluğuna selam vermek istiyor. O sırada da Beşiktaş'ı yenmiş rakip takımda bu kişi. Şenol Güneş, Salih Uçan'ı iterek yolluyor. Sana ne oluyor kardeşim?

"GARİP HAREKETLERİ OLAN, GARİP BİRİSİ"

AA-20230927-32256967-32256964-YUKATEL_ADANA_DEMIRSPOR_BESIKTAS (Large)

"Şenol Güneş sürekli böyle acayip hareketlerle gündeme geliyor. 4-2 yenilmişsin zaten. Salih Uçan'ın suçu değil, takımın ortak suçu. Ne oluyor abi? Yenildin diye rakibinle konuşmayacak mısın? Aboubakar konuşurken bir şey demiyor, Salih Uçan'ı ise iterek yolluyor. Şenol Güneş; nadan, nobran garip hareketleri olan, garip birisi. Ben spor yorumlamıyorum, adamlık yorumluyorum. Neden itiyorsun çocuğu?"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonluk oranları değişti!Şampiyonluk oranları değişti!
Hastalığıyla ilgili durumunu ilk kez paylaştı!Hastalığıyla ilgili durumunu ilk kez paylaştı!
Dzeko ve Visca'nın yeni hocası resmen açıklandı!Dzeko ve Visca'nın yeni hocası resmen açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Fatih Altaylı Salih Uçan beşiktaş Süper Lig maçı beşiktaş, süper li maçın son dü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.