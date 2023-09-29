Fatih Altaylı, yayında Şenol Güneş'e çıkıştı! 'Bu, ilk vukuatı değil!', 'Sana ne oluyor kardeşim?'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor deplasmanına çıkmıştı. Siyah - beyazlılar, 4-0 geriye düştüğü karşılaşmanın son anlarında bulduğu 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Kara Kartal'ın oyunu eleştirilirken, maç sonunda yaşanan olay sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

Müsabakada son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaşlı Salih Uçan ile Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk bir araya gelerek sarıldı.

O esnada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve üst üste iterek soyunma odasına gönderdi. Deneyimli hocanın bu hareketi oldukça konuşulurken, Fatih Altaylı'dan da sert bir yorum geldi.

YouTube kanalında konuşan Altaylı, Güneş hakkında ağır ifadeler kullandı. İşte Fatih Altaylı'nın yorumları;

"SANA NE OLUYOR KARDEŞİM?"

Bu, Şenol Güneş'in ilk vukuatı değil. Kasaba felsefecisi edasıyla acayip acayip laflar ediyor. Kimse ne olduğunu anlamıyor. Çok babacanmış pozlarına giriyor. Hödükçe davranışlarını sürdürüyor. Bir futbolcu, galiba altyapısında oynadığı dönemden kalan bir dostluğuna selam vermek istiyor. O sırada da Beşiktaş'ı yenmiş rakip takımda bu kişi. Şenol Güneş, Salih Uçan'ı iterek yolluyor. Sana ne oluyor kardeşim?

"GARİP HAREKETLERİ OLAN, GARİP BİRİSİ"

"Şenol Güneş sürekli böyle acayip hareketlerle gündeme geliyor. 4-2 yenilmişsin zaten. Salih Uçan'ın suçu değil, takımın ortak suçu. Ne oluyor abi? Yenildin diye rakibinle konuşmayacak mısın? Aboubakar konuşurken bir şey demiyor, Salih Uçan'ı ise iterek yolluyor. Şenol Güneş; nadan, nobran garip hareketleri olan, garip birisi. Ben spor yorumlamıyorum, adamlık yorumluyorum. Neden itiyorsun çocuğu?"

