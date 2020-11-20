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Fatih Mahallesi’ndeki çamur çilesi bitiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Vadi İzmit evlerinin de bulunduğu Fatih Mahallesi Altun Sokak’ta çamur çilesini bitirecek olan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.İzmit Belediyesi, kentin dört bir tarafında vatandaşın yardımına koşmaya devam ediyor.

Fatih Mahallesi’ndeki çamur çilesi bitiyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Vadi İzmit evlerinin de bulunduğu Fatih Mahallesi Altun Sokak’ta çamur çilesini bitirecek olan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.
İzmit Belediyesi, kentin dört bir tarafında vatandaşın yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, yıllardır vatandaşın çilesi haline gelen Fatih Mahallesi Altun Sokak yolunda asfalt çalışması başlattı. Çalışma ile Altun Sokak’ta 800 metre uzunluğundaki yol, bin 800 ton asfalt kullanarak kullanışlı hale getirildi. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, bölge halkına çalışmaların bugün tamamlanacağı müjdesini verdi. Yol yapımının başlamasıyla birlikte çevre sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti gideren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.

Fatih Mahallesi’ndeki çamur çilesi bitiyor

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