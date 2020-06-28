Fatih Terim: Bu futbol beni sevindirdi

Fatih Terim, Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu.

"ELLERİNE SAĞLIK"

Fatih Terim,"Maç öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi bazı unsurlar olduğunu söylemiştim. Bugün hakikaten oyuncularımın ayaklarına, ellerine sağlık. Çok iyi oynadık. Normalde kazanmamız gerekirdi ama bu kadar mücadeleye saygı duyuyorum.Bu kadar eksiğe rağmen bu mücadele, bu futbol, beni sevindirdi. Oynanan top, Galatasaray'a yakışan bir futbol. Muhakkak ki dışarıdan seyreden gözler için eksikler var ama biz bahane etmiyoruz, sebep göstermiyoruz. Ne varsa onunla oynamaya çalışıyoruz." dedi.

"EMİN'E ÇOK SEVİNDİM"

Terim, "Emin'e çok sevindim. Olağanüstü mücadele etti. Çok mutluyum. Kazanamadık, mutsuzum ama Emin için mutlu oldum.Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı. Çok yaklaşmıştık." açıklamasını yaptı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Terim, "Yapacak bir şey yok, devam edeceğiz. Yeter ki böyle oynayalım. Galatasaray her haliyle iyi futbol oynamaya devam edecek.Lemina'nın durumu da pek iyi durmuyor açıkçası. Falcao oynar mı? Sağlık heyetimiz bakacak, bilmiyorum." dedi.

"PANDEMİ ÖNCESİ..."

Terim, "Pandemi öncesi olağanüstü futbol oynayan bir Galatasaray vardı. Muhteşem bir futbolla geliyordu Galatasaray ama biz pandemide olan oyuncularımızı kaybettik. Ardından da zaten gereğini bize yapınca... Kartlar, cezalılar oldu. Olmayan kararlar oldu." ifadelerini kullandı.

