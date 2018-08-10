Fatih Terim'den Ankaragücü maçında sürpriz karar

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Ankaragücü maçının ilk 11'ini de büyük ölçüde belirledi. Gomis'i sahaya sürme kararı alan Terim'in ilk 11'deki sürprizinin ise Onyekuru olacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, Başkent deplasmanında kampta ve Süper Kupa finalinde performansını beğenmediği Feghouli'yi yedek oturtacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in kanatlarda Onyekuru- Rodrigues ikilisine şans verip Feghouli'yi kulübeye çekeceği belirtildi. (FUTBOLA ARENA)

