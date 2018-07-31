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Fatih Terim'den Bafetimbi Gomis'e fırça

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'da bir yandan zam haberleriyle gündeme gelen, diğer taraftan hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yaratan Bafetimbi Gomis, görüşme odasına davet edildi! Fatih Terim, Gomis ile özel konuşup uyarıda bulunacak.

Fatih Terim'den Bafetimbi Gomis'e fırça

Galatasaray'da bir yandan zam haberleriyle gündeme gelen, diğer taraftan hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yaratan Bafetimbi Gomis, görüşme odasına davet edildi! Fatih Terim, Gomis ile özel konuşup uyarıda bulunacak.

Gomis’e uyarı üstüne uyarı... Son dönemde zam haberleriyle gündeme gelen Fransız yıldızın menajerine, ilk olarak Galatasaray Yönetimi’nden ikaz gelmişti. Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim'in, 32 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Terim bu görüşme için takımın Florya’ya dönmesini bekliyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Gomis’i, kendine gelmesi ve bir an önce toparlanması doğrultusunda uyaracak. Terim, Gomis’in artık kendini tamamen Galatasaray’a vermesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fatih terim Bafetimbi Gomis

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