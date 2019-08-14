Fatih Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat'

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Monaco'ya transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıları unutamadı.
Onyekuru, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onykuru'nun paylaşımını alıntılayarak, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' cevabını yazdı.
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