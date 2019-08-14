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Fatih Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat'

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' şeklinde cevap verdi.

Fatih Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat'

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Monaco'ya transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıları unutamadı.

Onyekuru, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onykuru'nun paylaşımını alıntılayarak, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' cevabını yazdı.

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Henry Onyekuru Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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