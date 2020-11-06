Fatih Terim'den Salih Uçan isteği

Fatih Terim, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan’ı kadroya katmak istiyor. Devre arasında bu konu ile ilgili gereken hamleler yapılacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu da sezon sonunda gelen tüm teklifleri değerlendirecek.

(AKŞAM)



