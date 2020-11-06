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Fatih Terim'den Salih Uçan isteği

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2020 10:16 | Son Güncelleme

Devre arası transfer planını belirleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şimdiden yeni sezonun transferleri ile yakından ilgileniyor. Cimbom bir dönem Fenerbahçe forması giyen Salih Uçan'ın peşinde.

Fatih Terim'den Salih Uçan isteği

Fatih Terim, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan’ı kadroya katmak istiyor. Devre arasında bu konu ile ilgili gereken hamleler yapılacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu da sezon sonunda gelen tüm teklifleri değerlendirecek.

(AKŞAM)

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