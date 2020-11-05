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Galatasaray'da Falcao idmanı tamamlayamadı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.11.2020 15:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Belhanda takımla çalışırken, adalesinde ağrı hisseden Falcao idmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray'da Falcao idmanı tamamlayamadı!

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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FALCAO İDMANI YARIDA BIRAKTI

Sakatlığını atlatan Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, idmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Golcü oyuncunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.
Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cocuk altına yaptı bez getir Yokuş yukarı kullanmayın diyorum ben Şanzımanı dağıtıyor :))
normal tamamlayamaz ne ruh var nede ayak:)
gene başladı tam bu zamanlar geçen sene adam çok akıllı aldı 6 milyonu yan gel yat osman cinconDA BAKSIN DURSUN:dddd
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