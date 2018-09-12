Fatih Terim'den yeni Emre Akbaba kararı

Galatasaray’da gizli forvet Emre Akbaba olacak. A Milli Takım’ın İsveç’i 3-2 yendiği maçta 62. dakikada oyuna girip 2 gol atan Emre Akbaba, golcü krizi yaşayan Galatasaray’da dertlere çare olacak. İsveç karşısında iki kez ağları sarsarak golcü kimliğini de gösteren Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla Alanyaspor maçında da yine 2 gol atmıştı.

Teknik Direktör Fatih Terim’in de Emre’deki bu potansiyelin farkına erken varıp mümkün olduğunca gol bölgesine yakın oynamasını istediği öğrenildi. Emre’nin milli maçta inisiyatifi almasında kulübündeki uyarıların da etkisinin olabileceği belirtildi. Galatasaray’da forvet transferlerinin gerçekleşmemesi üzerine Terim’in 10 numara pozisyonunu verdiği Emre’den mümkün olduğunca kaleye yakın oynamasını istediği öğrenildi. Böylece Emre, Eren Derdiyok’un boşalttığı alanlara koşular yaparak pozisyon arayacak.

Emre’nin geriden gelerek rahatlıkla pozisyonlara gireceğini öngören teknik kadro genç futbolcunun ciddi bir gol sayısına ulaşmasını bekliyor. (MİLLİYET)

