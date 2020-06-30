Fatih Terim'den yeni kehanet: Yaptık, yine yaparız!

Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin sekiz puan uzağında kalan Galatasaray, yine de geleceğe umutla bakıyor. Son oynanan Başakşehir maçında ortaya koyduğu futbol, teknik direktör Fatih Terim’i sevindirdi.

"BU MÜCADELE, BU AZİM!"

Şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, soyunma odasında oyuncularını tebrik etti. Sakat ve cezalı tam yedi oyuncu olduğunu, üstelik maç içinde de Lemina gibi önemli bir oyuncuyu kaybettiklerini hatırlatan Terim “Kazanamadığımız için üzgünüm ama bu mücadeleyi, kazanma azmini gördüğüm için de çok mutluyum. Biz sonuna kadar pes etmeyeceğiz demiştik. Bu maçta da bunu herkese gösterdiniz” dedi.

"YAPTIK, YİNE YAPARIZ"

Aradaki sekiz puanlık farkın kalan beş haftada kapanabileceğini söyleyen Fatih Hoca “Geçen sezon 8 de kapanır 18 de dedik. Dediğimiz yaptık ve şampiyon olduk. Yine aynı şeyi söylüyorum. Yaptık, yine yaparız diyorum. Yeter ki, biz kalan maçlarımızın hepsini kazanalım." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

Fatih Terim, "Bakın Sivas evinde Kayseri’ye yenildi. Trabzonspor iki haftada dört puan kaybetti. Ligde her an her şey değişebiliyor. Beş maçta 15 puan alırsak ben şampiyon olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"HEDEFLER HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

Şampiyonlar Ligi’nin önemine de değinen tecrübeli hoca “Galatasaray’ın hedefleri hiçbir zaman bitmez. Biz Devler Ligi’nde oynamaya alışık bir takımız. Birinci ya da ikinci olarak yine orada olmalıyız” diye konuştu. (Sporx)

