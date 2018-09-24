Fatih Terim Feghouli'yi gözden çıkardı

Galatasaray’da sezon başından bu yana ligde 17 dakika şans bulabilen, Lokomotiv Moskova ile yapılan Şampiyonlar Ligi grup maçında tribüne gönderilen Feghouli, dün Akhisarspor maçında da kendini yedek kulübesinde buldu.

Bu durum, tecrübeli teknik adamın Cezayirli futbolcuyu iyice gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı. Feghouli ancak 82. dakikada oyuna girebildi.

En çok kazanan futbolcu

Cezayirli futbolcu, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu konumunda... 31 Mayıs 2022'de sözleşmesi bitecek olan Feghouli, 3 milyon 850 bin euro net sabit ücret alıyor. Ayrıca sözleşme gereği; Şampiyonlar Ligi'ne kalındığı için sarı-kırmızılı oyuncuya 200 bin dolar başarı primi ödeniyor. Süper Lig ve UEFA maçlarında alınan her bir puan için Feghouli 5 bin Euro prim alıyor. (MİLLİYET)

